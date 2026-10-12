Η Team Hellas ενώνει δυνάμεις με την ελληνική ομογένεια της Αμερικής. Μία ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση στη Νέα Υόρκη είχε ο Ισίδωρος Κούβελος ο οποίος συζήτησε με τον κορυφαίο Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία Τζον Κατσιματίδη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η έμπρακτη στήριξη και η προετοιμασία των Ελλήνων αθλητών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Η ανακοίνωση της ΕΟΕ:

«Σημαντική συνάντηση με τον διακεκριμένο Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία John Catsimatidis είχαν στη Νέα Υόρκη ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Ισίδωρος Κούβελος, και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών, κα Ντόρα Μπακογιάννη, με επίκεντρο τη στήριξη της Team Hellas στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας και η δυνατότητα ουσιαστικής συμβολής της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες στην ενίσχυση της Ολυμπιακής προετοιμασίας των Ελλήνων αθλητών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της κινητοποίησης επιφανών προσωπικοτήτων της ελληνικής Διασποράς, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου υποστήριξης της ελληνικής Ολυμπιακής ομάδας ενόψει του LA28.

Ο κ. Catsimatidis εξέφρασε την έμπρακτη υποστήριξή του στην προσπάθεια αυτή και δεσμεύτηκε να στηρίξει την Team Hellas στην πορεία προς το Λος Άντζελες, συμβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια για την ενίσχυση της ελληνικής Ολυμπιακής παρουσίας το 2028».