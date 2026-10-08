Ο Νικ Κύργιος εξέτισε μειωμένη ποινή αποκλεισμού ενός μήνα, βάσει των κανόνων κατά του ντόπινγκ, καθώς βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαΐνης, στο τουρνουά που διεξήχθη στην Μαγιόρκα της Ισπανίας τον περασμένο Ιούνιο.

Ο Αυστραλός πρωταθλητής του τένις είχε αποκλειστεί από τις 4 Αυγούστου και ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας εγκεκριμένο από τη διεθνή ομοσπονδία για τη μείωση του τρίμηνου αποκλεισμού.

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