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Στιγμές έντασης βίωσαν οι θεατές στην τελευταία ημέρα του φετινού φεστιβάλ ταυρομαχίας της Μούρθια, όταν ο ταύρος βάρους 508 κιλών πήδηξε δύο φορές τον φράχτη που χωρίζει την αρένα από τον διάδρομο ασφαλείας, φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής από ανθρώπους…

Ο ταύρος, με το όνομα Μαλακάρα, γεννημένος τον Φεβρουάριο του 2022 και προερχόμενος από το κτήμα Λος Εσπαρτάλες, ήταν ο 6ος και τελευταίος της κούρσας ρεχόνες, με αναβάτη τον Πορτογάλο ταυρομάχο Ντουάρτε Φερνάντες. Μόλις βγήκε από το κλουβί, όρμησε κατευθείαν προς τον Φερνάντες, ο οποίος κατάφερε να τον αποφύγει την τελευταία στιγμή. Ο ταύρος πήδηξε τον φράχτη και βρέθηκε στον διάδρομο ασφαλείας, αναγκάζοντας όσους βρίσκονταν εκεί να τρέξουν να απομακρυνθούν. Ευτυχώς, δεν έφτασε στις κερκίδες.

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