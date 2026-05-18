Πρωταθλητής για 31η συνεχόμενη χρονιά στέφθηκε ο Ολυμπιακός στην κολύμβηση, που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (18/5) στο ΟΑΚΑ. Αυτός είναι ο 67ος τίτλος για τους Πειραιώτες, που φέτος αισθάνθηκαν τον ισχυρό ανταγωνισμό του Παλαιού Φαλήρου, που κατέκτησε την πρωτιά στις γυναίκες.

Ο κολυμβητής ανοικτής θαλάσσης και προπονητής Εφήβων–Νεανίδων του Ολυμπιακού, Αντώνης Φωκαΐδης, έκλεψε την παράσταση στην αναμνηστική φωτογραφία, φορώντας την μπλούζα «Γιώργος Μπαρτζώκας» που έκανε μόδα ο Εβάν Φουρνιέ στο ματς με τη Βίρτους για την Euroleague.

