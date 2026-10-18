Ο Πανιώνιος επικράτησε εκτός έδρας του Αλίμου με 15-13 στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής στην Α1 Πόλο Γυναικών, διατηρώντας το αήττητό του και ανεβαίνοντας μόνος στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Οι «κυανέρυθρες» πήραν το προβάδισμα με 4-3 στις αρχές της δεύτερης περιόδου και δεν το έχασαν μέχρι το τέλος. Ο Άλιμος πλησίασε στο γκολ, όμως η ομάδα της Νέας Σμύρνης ξέφυγε ξανά με 15-11, εξασφαλίζοντας τη νίκη.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr