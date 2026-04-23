Πραγματοποιώντας καταπληκτική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε της ΑΕΚ με 33-30 στο Κλειστό της Μίκρας και έκανε το 1-1 νίκες στη σειρά των ημιτελικών της Handball Premier.

Έτσι, η πρόκριση στους τελικούς -όπου ήδη περιμένει ο Ολυμπιακός- θα κριθεί σε τρίτο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στο «Γ. Κασιμάτης». Οι «ερυθρόλευκοι» ξεπέρασαν στα ημιτελικά με 2-0 νίκες το «εμπόδιο» του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας, που εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα Κύπελλα Ευρώπης για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια.

