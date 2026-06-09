Στα προημιτελικά του διπλού στο τουρνουά ATP 250 «BOSS OPEN», που διεξάγεται στη Στουτγκάρδη, προκρίθηκε ο Στέφανος Σακελλαρίδης με τον Εσθονό παρτενέρ του, Ντανιίλ Γκλίνκα.
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Στα προημιτελικά του διπλού στο τουρνουά ATP 250 «BOSS OPEN», που διεξάγεται στη Στουτγκάρδη, προκρίθηκε ο Στέφανος Σακελλαρίδης με τον Εσθονό παρτενέρ του, Ντανιίλ Γκλίνκα.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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