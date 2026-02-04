Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που βρίσκεται στο Νο 33 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, θα παίξει σε λίγες ημέρες στο τουρνουά του Ντουμπάι.

Από τις 23 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου στόχος του Έλληνα τενίστα είναι να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρσι.

Ο Ρώσος πρωταθλητής, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ξεχωρίζει ανάμεσα στους βασικούς διεκδικητές.

Στο τουρνουά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα λάβει επίσης μέρος ο Καναδός, Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ (Νο 7 κόσμου), αλλά και ο Ρώσος, Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο 14 στην παγκόσμια κατάταξη), που κατέκτησε το τρόπαιο στο Ντουμπάι το 2022.