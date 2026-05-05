Οι διοικούντες του τμήματος του Πανιωνίου προχωρούν σε «γκρέμισμα» της ομάδας που πέρσι ανέβηκε στην μεγάλη κατηγορία και φέτος τερμάτισε στην 7η θέση, καθώς ανακοίνωσαν την 7η αποχώρηση αθλητή.

Έτσι μετά τους Γκάμπριελ Αντράντε, Μίλαν Κάτιτς, Στέφαν Τίελ, Αλέξανδρο Δανιήλ, Νίκο Παλέντζα και Τάσο Γκρίλλα σήμερα προχώρησαν στη λύση συνεργασίας με τον Δημήτρη Χατζηνικολάου. Ενώ υπενθυμίζουμε πως υπήρξε και αλλαγή τεχνικής ηγεσίας με τον Νέβεν Μαϊστόροβιτς να αντικαθιστά τον Αργύρη Ψάρρα στον πάγκο του Ιστορικού.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr