Στον τελικό του ακοντισμού γυναικών (ΕΡΤ2), μετέχει αυτήν την ώρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο η Ελίνα Τζένγκο.

Η νικήτρια του φετινού Diamond League, μπορεί να αγχώθηκε στον χθεσινό προκριματικό, αφού δεν μπόρεσε να πιάσει το όριο των 62,50μ., ωστόσο κατάφερε να πετύχει τον στόχο της πρόκρισης με βολή στα 61,31μ. που της έδωσε την 11η θέση στην 12αδα του τελικού. Ελπίζει ότι σήμερα θα καταφέρει να βελτιώσει την επίδοσή της και να πετύχει κάτι πολύ περισσότερο στον τελικό.

Το όριο πρόκρισης έπιασαν συνολικά έξι αθλήτριες, με καλύτερη τη Σέρβα Αντριάνα Βιλάγκος που έριξε 66,06μ. Ακολούθησαν η Νεοζηλανδή Μακένζι Λιτλ με 65,54μ., η Ανέτε Σιέτινα από τη Λετονία με 63,67μ., η Χουλέισι Ανγκούλο από τον Ισημερινό με 63,25μ., η Αυστριακή Βικτόρια Χάτσον με 62,85μ. και η Τόρι Μούρμπαϊ από τη Νέα Ζηλανδία με 62,78μ. Κάτω από το όριο των 62.50μ., τη 12άδα συμπλήρωσαν η Κινέζα Λινγκντάν Σου (62,18μ.), η Κολομβιανή Φλορ Ντενίς Ρουίς Ουρτάδο (62,11μ.), η Πολωνή Μαλγκορζάτα Μασλάκ-Γκλούγκλα (61,79μ.), η Νοτιοαφρικανή Τζο-Αν Ντι Πλεσίς (61,38μ.), η Ελίνα Τζένγκο (61,31μ.) και η Κολομβιανή Βαλεντίνα Μπάριος (60,98μ.).

Η Ελίνα Τζένκο ξεκίνησε εξαιρετικά, στέλνοντας το ακόντιο στα 62,72 μ. στην πρώτη της προσπάθεια, ενώ στη δεύτερη έριξε 61,45 μ., δύο βολές σαφώς καλύτερες από τις χθεσινές.

Η τρίτη βολή της δεν ήταν καλή, καθώς μετρήθηκε στα 58.38μ. στην τέταρτη έριξε το ακόντιο στα 60,28μ, ενώ η πέμπτη της προσπάθεια ήταν άκυρη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πλέον έχει υποχωρήσει στην πέμπτη θέση.

Η πρώτη βολή της Ελίνας Τζένγκο στα 62.72 μ.

Η δεύτερη βολή της Τζένγκο στα 61,45μ.

H τρίτη βολή της Tζένγκο στο 58,38μ.

H τέταρτη βολή της Τζένγκο στα 60.28μ.