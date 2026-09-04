Ο Mίλτος Τεντόγλου θα επιδιώξει να κατακτήσει για δεύτερη φορά στην καριέρα του, μετά το 2022, το εμβληματικό τρόπαιο της διοργάνωσης, το Diamond Trophy, στο King Baudouin Stadium των Βρυξελλών.

Ο Έλληνας πρωταθλητής διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και πηγαίνει με… «φόρα» για το «διαμάντι». Έχει ήδη κατακτήσει φέτος το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, το τέταρτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό του χρυσό και πέτυχε την καλύτερη επίδοση της καριέρας του, 8,66μ., στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr