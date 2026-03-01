Ο Μίλτος Τεντόγλου χάρισε ακόμη μία μεγάλη επίδοση στο ελληνικό κοινό, καταγράφοντας άλμα στα 8,22μ. τη δεύτερη ημέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου στην Παιανία.

Ο δις Ολυμπιονίκης άνοιξε τον αγώνα του με 8,22μ., στον πέμπτο φετινό του αγώνα σε κλειστό στίβο, και στη συνέχεια επιχείρησε να βελτιώσει την επίδοσή του, χωρίς όμως να του «βγει» η συνέχεια, καθώς ακολούθησαν άκυρες ή ημιτελείς προσπάθειες. Η φετινή του σταθερότητα –8,25 στην Παιανία, 8,23 στην Οστράβα, 8,27 και 8,14 στο Βελιγράδι– δείχνει πως τα ακόμη μεγαλύτερα άλματα είναι θέμα χρόνου, με το βλέμμα πλέον στραμμένο στο Παγκόσμιο του Τορούν.

