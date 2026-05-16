Υπό βροχή και έντονη υγρασία, ο Μίλτος Τεντόγλου έκλεψε την παράσταση στο μίτινγκ «Βεργώτεια», στο στάδιο «Ανδρέας Βεργώτης» στην Κεφαλλονιά, με άλμα στα 8.21 μ. στο μήκος.

Βρήκε ρυθμό με 8.20 στη δεύτερη προσπάθεια, βελτιώθηκε στα 8.21 και ολοκλήρωσε με 8.04, αγωνιζόμενος με κολάν λόγω των καιρικών συνθηκών και γνωρίζοντας την αποθέωση. Δεύτερος ήταν ο Τζέικομπ Χριστιανόπουλος με 7.52 μ., στην πρώτη του εμφάνιση αφότου απέκτησε την ελληνική αγωνιστική υπηκοότητα.

