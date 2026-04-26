Τον παλιό, καλό του εαυτό θυμήθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος επικράτησε με 6-2, 7-5 του Αλεξάντερ Μπούμπλικ (Νο11 στην παγκόσμια κατάταξη) και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Madrid Open.

Ο 27χρονος Έλληνας (Νο80 πλέον στην παγκόσμια κατάταξη) χρειάστηκε μόλις 73 λεπτά για να «λυγίσει» τον 28χρονο Καζάκο, σημειώνοντας την πρώτη του νίκη επί Top 20 στο χώμα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά τη μέτρια μέχρι τώρα σεζόν του, μετρά 4-0 απέναντι σε παίκτες του Top 11 το 2026, χωρίς να έχει χάσει σετ.

