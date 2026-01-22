Η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο φετινό Australian Open έφτασε σε πρόωρο τέλος, καθώς ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο από τον Τσέχο Τόμας Μάχατς, ο οποίος επέδειξε εντυπωσιακή ψυχραιμία και σταθερότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Το τελικό σκορ 6-4, 3-6, 7-6(5), 7-6(5) αντικατοπτρίζει έναν αγώνα υψηλής έντασης και απαιτήσεων, όπου ο Μάχατς αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικός στις καθοριστικές φάσεις. Τα δύο tie-breaks που έκριναν την υπόθεση του ματς ανήκαν στον Τσέχο, ο οποίος διατήρησε τα νεύρα του σε όλες τις κρίσιμες στιγμές.

Ο Τσιτσιπάς έδειξε αγωνιστικότητα και πείσμα μέχρι το τέλος, αν και ήταν εμφανές ότι αντιμετώπιζε φυσικά προβλήματα. Στα μέσα του δεύτερου σετ, χρειάστηκε τη βοήθεια του φυσιοθεραπευτή για το αριστερό του πόδι, γεγονός που επηρέασε την κινητικότητά του στη συνέχεια του αγώνα. Παρά τις δυσκολίες, ο Έλληνας τενίστας πάλεψε για περισσότερες από τρεις ώρες, αποδεικνύοντας το ανταγωνιστικό του πνεύμα.

