Με πρωταγωνιστή τον Στέφανο Τσιτσιπά, η Ελλάδα επικράτησε του Μεξικού με 3-1 στα play-offs του World Group 1 του Davis Cup, που διεξήχθησαν στο γήπεδο Τάεκβοντο.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Με πρωταγωνιστή τον Στέφανο Τσιτσιπά, η Ελλάδα επικράτησε του Μεξικού με 3-1 στα play-offs του World Group 1 του Davis Cup, που διεξήχθησαν στο γήπεδο Τάεκβοντο.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.