Οι διοργανωτές του Shanghai Masters 1000 (1-12/10) επιβεβαίωσαν την παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς, περσινού φιναλίστ και τέσσερις φορές πρωταθλητή του τουρνουά.

Ηττημένος στον περσινό τελικό από τον Γιανίκ Σίνερ (7-6 [4], 6-3), ο 38χρονος Σέρβος θα επιστρέψει στα γήπεδα μετά την ήττα του στα ημιτελικά του US Open από τον Κάρλος Αλκαράθ.

Ο 24 φορές πρωταθλητής Grand Slam έχει κερδίσει το Chinese Masters τέσσερις φορές, το 2012, το 2013, το 2015, και πιο πρόσφατα εναντίον του Μπόρνα Τσόριτς το 2018.

