Την ένατη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις για τη Waterpolo League γυναικών πανηγύρισε ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα επιβλήθηκε εύκολα της ΠΕΚΕ Βροντάδου στον Πειραιά με 15-6, σε αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική, διεύρυνε το απόλυτο της συγκομιδής και συνεχίζει να απολαμβάνει τη… μοναξιά της κορυφής.

Οι «ερυθρόλευκες» ήταν το θεωρητικό φαβορί στο ματς, ωστόσο φρόντισαν να επιβεβαιώσουν αυτή την… ταμπέλα και μέσα στο νερό, καθώς προηγήθηκαν 6-0, 53 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου οκταλέπτου, και 14-3, 6:49 πριν από το τέλος του αγώνα.

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