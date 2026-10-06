Οι κορυφαίες ομάδες της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης ξεκινούν στις 6 και 7 Οκτωβρίου τον δρόμο προς το final-4 του Champions League, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Βελιγράδι. Οι δύο πρώτοι από τους τέσσερις ομίλους προκρίνονται στη φάση των «8», η φάση των ομίλων ολοκληρώνεται στις 16 Δεκεμβρίου και οι οκτώ ομάδες που θα αποκλειστούν συνεχίζουν στους «16» του Euro Cup.

Ο Ολυμπιακός είναι ο μόνιμος θαμώνας της διοργάνωσης και ο Παναθηναϊκός κάνει την παρθενική του εμφάνιση.

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