Η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ) ανακοίνωσε τους 19 πολίστες που κλήθηκαν στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών εν όψει των Μεσογειακών Αγώνων 2026, οι οποίοι θα διεξαχθούν στον Τάραντα της Ιταλίας από τις 21 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου.

Η προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος ξεκινά το πρωί της Τετάρτης (5/8, 09:30) στο κολυμβητήριο του Αλίμου, με τον ομοσπονδιακό προπονητή Θοδωρή Βλάχο να καλεί 19 αθλητές για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας.

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