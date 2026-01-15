Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την έναρξη του Australian Open, στο οποίο, τόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς όσο και η Μαρία Σάκκαρη, θα κυνηγήσουν τη διάκριση, με στόχο να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, ο οποίος πλέον βρίσκεται στο Νο 33 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα του θα παίξει κόντρα στον Ιάπωνα, Σιντάρο Μοσιζούκι (No 112 στον κόσμο).

Αν επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και πάρει τη νίκη ο «Στεφ» θα συναντήσει στο β’ γύρο τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και τον Τόμας Μάχατς, όπως προέκυψε από την κλήρωση του πρώτου Grand Slam της χρονιάς.

Από τη μεριά της η Μαρία Σάκκαρη (Νο 52) στον 1ο γύρο του τουρνουά της Μελβούρνης θα βρει απέναντί της τη Γαλλίδα Λεόλια Ζανζάν (Νο 101 στην παγκόσμια κατάταξη).

Αν επικρατήσει τότε στο δεύτερο γύρο πιθανότατα θα παίξει με την Μίρα Αντρέεβα, Νο 8 στον κόσμο, που κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Ντόνα Βέκιτς.

Υπενθυμίζεται ότι το Australian Open θα διεξαχθεί το διάστημα 18 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου στη Μελβούρνη.