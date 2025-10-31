Η Ελλάδα είναι έτοιμη να υποδεχθεί μία ακόμη μεγάλη διοργάνωση στο Λουτράκι συνεχίζοντας την παράδοση που έχει δημιουργήσει με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Πάλης (UWW). Στην πόλη της Κορινθίας όλα είναι έτοιμα για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα μη Ολυμπιακών στυλ Πάλης που καλλιεργεί η UWW και θα μετατρέψουν την περιοχή σε τόπο διεθνούς ενδιαφέροντος.

Πρόκειται για το κορυφαίο ραντεβού της χρονιάς στα μη Ολυμπιακά στυλ Πάλης της UWW, όπου περισσότεροι από 1.000 συμμετέχοντες όλων των ηλικιών και αποστολές από περισσότερες από 26 χώρες του κόσμου θα συναντηθούν για να διεκδικούν τον τίτλο του Παγκόσμιου πρωταθλητή.

Οι Αγώνες θα αρχίσουν το Σάββατο 1 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 9 Νοεμβρίου. Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα θα προβάλλει την Ελλάδα και το Λουτράκι ως διεθνές κέντρο Αθλητικού Τουρισμού και φιλοξενίας της κορυφαίας διοργάνωσης, με αγώνες που υπόσχονται θέαμα, υψηλό ανταγωνισμό και μια μοναδική εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες και τους θεατές.

Η Ελλάδα στην κορυφαία διοργάνωση θα αγωνιστεί με 71 αθλητές και αθλήτριες και στόχος εκτός από τις πολύτιμες εμπειρίες είναι η διάκριση!