Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το «Ju Jitsu Acropolis International Open 2025» στο Αθλητικό Κέντρο Δαΐς. Η πολύ μεγάλη συμμετοχή, οι αμφίρροποι και υψηλού επιπέδου αγώνες και το πλήθος κόσμου που βρέθηκε στο κλειστό γυμναστήριο των Εκπαιδευτηρίων Δούκα επιβεβαίωσαν τη δυναμική του αθλήματος στην Ελλάδα.

Από την Παρασκευή 5 μέχρι και την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου απόλυτοι πρωταγωνιστές ήταν οι μικροί μαχητές και οι μικρές μαχήτριες, που κέρδισαν το χειροκρότημα, δείχνοντας το πλούσιο ταλέντο τους.

Οι νεαροί πρωταθλητές, που αποτελούν το μέλλον του ελληνικού Ζίου Ζίτσου παρέλασαν στα τατάμι του κλειστού γυμναστηρίου των εκπαιδευτηρίων Δούκα στο Μαρούσι και έδειξαν πως η χώρα μας θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο τα επόμενα χρόνια.

Το «Ju Jitsu Acropolis International Open», που έχει γίνει θεσμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του καλεντάρι της ΕΦΕΟΖΖ και έχει εξελιχθεί σε μια συνάντηση-γιορτή για το άθλημα, με το οποίο ολοκληρώνεται το αγωνιστικό πρόγραμμα του έτους.

Τη διοργάνωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ζίου Ζίτσου (JJEU), Michael Korn από την Γερμανία και ο γενικός γραμματέας Rick Frowyn από την Ολλανδία, ενώ τους αγώνες παρακολούθησαν η πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Μαρία Χαριτοπούλου, ο γενικός γραμματέας Βαγγέλης Συνολάκης και μέλη του Δ.Σ.

Η ομοσπονδία του Ζίου Ζίτσου (ΕΦΕΟΖΖ) με ακόμα ένα σημαντικό ραντεβού έκλεισε το πλούσιο καλεντάρι της, συνεχίζοντας με αμείωτο ρυθμό την προσπάθεια για τη διαρκή ανάπτυξη του αθλήματος.