Ποδαρικό με το… δεξί έκανε τη Δευτέρα η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της Αθήνας και επικρατώντας με 2-0 σετ (6-0, 7-6) της Πολίνα Κουντερμετόβα τσέκαρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο. 37) ήταν χάρμα ιδέσθαι στο πρώτο σετ, καταφέρνοντας να το κατακτήσει σε μόλις 24 λεπτά χωρίς να αφήσει την αντίπαλό της να πανηγυρίσει ούτε καν ένα game.

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