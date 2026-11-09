Αγγελική Χαρισάκη και Γρηγοριάννα Μαργαριτοπούλου πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις στην Ολυμπιάδα Νέων στο Ντακάρ, δείχνοντας πως γίνεται εξαιρετική δουλειά στο ελληνικό Beach Volley.

Οι δύο νεαρές αθλήτριες μίλησαν στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας για την εμπειρία που έζησαν στο Ντακάρ, τη συνεργασία τους, αλλά και τους μελλοντικούς τους στόχους.

Η Αγγελική Χαρισάκη τόνισε ότι ένιωθε τη διαφορά του να αγωνίζεται σε μία διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ έθεσε ως στόχο το να βρεθεί και πάλι στη διοργάνωση.

-Πώς ήταν η εμπειρία του να αγωνίζεσαι σε Ολυμπιακούς Αγώνες;

«Ήταν μία τρομερή εμπειρία, ζήσαμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενες που μπορέσαμε να δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας. Ένιωθα ότι είναι κάτι διαφορετικό, πιο σημαντικό, δεν ξέρω πως να το εξηγήσω με λόγια αλλά το ένιωθα».

-Πέρα από τον ενθουσιασμό, υπήρχε και άγχος με δεδομένο ότι αγωνιζόσασταν σε μία πολύ σημαντική διοργάνωση;

«Σαν αθλήτρια δεν αγχώνομαι, υπήρχε μία αγωνία όμως. Όλες οι εμπειρίες που έχω πάρει με έχουν βοηθήσει να διαχειρίζομαι την πίεση, τη ζέστη, το κρύο και αυτό σημαίνει πολλά για εμένα γιατί είμαι σε μικρή ηλικία».

-Είστε ένα νέο ζευγάρι με τη Γρηγοριάννα Μαργαριτοπούλου, σας δυσκόλεψε αυτό;

«Όταν παίζω με την Κατερίνα (σ.σ. Φραγκιουδάκη) δεν είναι πολύ διαφορετικό από όταν παίζει με τη Γρηγοριάννα (σ.σ. Μαργαριτοπούλου) γιατί τις ίδιες πάσες κάνουν, παίζουν από την ίδια πλευρά, είναι και οι δύο υποστηρικτικές συμπαίκτριες, οπότε δεν είχαμε κάποια δυσκολία».

-Σκέφτεστε ότι βάσει των εμφανίσεων θα μπορούσατε ακόμη και να βρεθείτε στη ζώνη των μεταλλίων;

«Φυσικά, εδώ παραλίγο να κερδίσουμε την Ελβετία που είναι μία πολύ έμπειρη ομάδα και δύο χρόνια μεγαλύτερες από εμάς. Αν είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία θα ήμασταν ακόμη καλύτερα και ίσως να είχαμε μπει στη ζώνη των μεταλλίων».

-Σου επεφύλασσαν μία όμορφη υποδοχή με την υποδοχή σου στην Κρήτη, πώς σε έκανε να νιώσεις αυτό;

«Ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήμουν πάρα πολύ συγκινημένη, πάρα πολύ χαρούμενη. Μου έφεραν λουλούδια, συνοδεύτηκαν τα δάκρυα, ήταν πάρα πολύ ωραία».

-Πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι; Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το beach volley;

«Με ρώτησαν οι γονείς μου τι άθλημα ήθελα να κάνω εκείνη τη χρονιά και μου ήρθε στο μυαλό το βόλεϊ. Πήγα, δοκίμασα, μου άρεσε και μετά από λίγο καιρό άρχισα το beach volley. Από τότε κάθε μέρα κάνω προπονήσεις και συνεχίζω. Συνεχίζω στη σάλα αλλά πιο ερασιτεχνικά. Επειδή λόγω του κρύου τον χειμώνα ακυρώνονται προπονήσεις προπονούμαι και στη σάλα για να μην μένω πίσω. Προτιμώ όμως την άμμο».

-Τέλος ποιοι είναι οι στόχοι σου για το μέλλον, που στοχεύεις να φτάσεις;

«Όσο πιο μακριά μπορώ, εύχομαι να μπορέσω να πάω και σε Ολυμπιακούς Αγώνες γυναικών».

Με τη σειρά της η Γρηγοριάννα Μαργαριτοπούλου εστίασε στη δουλειά η οποία μπορεί να φέρει μετάλλια στο ζευγάρια, ενώ δεν έκρυψε την ελπίδα της να αγωνιστεί μία μέρα σε Ολυμπιακούς Αγώνες γυναικών.

-Αγωνίστηκες σε μία μεγάλη διοργάνωση με υψηλές απαιτήσεις, τι ήταν αυτό που υπερίσχυσε, το άγχος ή ο ενθουσιασμός;

«Σίγουρα ήμουν πολύ ενθουσιασμένη. Ήταν πολύ ωραίες και οι εγκαταστάσεις, δεν είχα άγχος αλλά αγωνία. Με την Αγγελική (σ.σ.) Χαρισάκη ήταν το πρώτο μας τουρνουά μαζί, είχαμε όμως μία πολύ καλή συνεργασία και αυτό βοήθησε, το περίμενα πιο δύσκολο».

-Πότε καταλάβατε ότι αγωνίζεστε σε ένα επίπεδο που μπορεί να σας επιτρέψει να πάτε ψηλά;

«Με την Αγγελική και πριν το τουρνουά καταλάβαμε ότι μπορούμε να πάμε ψηλά από την προετοιμασία. Όταν πήγαμε εκεί και χάσαμε δύο αγώνες πέσαμε λίγο, αλλά γνωρίζαμε ότι μπορούσαμε να πάμε ψηλά και να διεκδικήσουμε ακόμη και ένα μετάλλιο, το καταλάβαμε από όταν παίξαμε τον πρώτο αγώνα. Στους νοκ-άουτ αγώνες δεν είχαμε σκεφτεί πως άμα θα χάναμε θα αποκλειόμασταν, αυτό μας βοήθησε. Εμείς ξέραμε ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε και αυτό κάναμε».

-Σκέφτεσαι ότι αν 2-3 πράγματα πήγαιναν διαφορετικά θα μπορούσατε να μπείτε στη ζώνη των μεταλλίων;

«Ήξερα ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε το μετάλλιο, αλλά χαίρομαι γιατί ξέρω ότι αν παίξουμε πιο πολλά τουρνουά με την Αγγελική και κάνουμε προπονήσεις μαζί θα έρθουν και τα μετάλλια».

-Αγωνίζεσαι και στη σάλα, πώς ισορροπείς τη σάλα και την άμμο και τι από τα δύο σου αρέσει περισσότερο;

«Προτιμώ το beach volley γιατί έχει περισσότερα ταξίδια, είναι πιο δύσκολο. Μου αρέσει βέβαια πολύ η σάλα γιατί παίζω από μικρή. Είναι δύσκολο γιατί πρέπει να κάνω δύο προπονήσεις την ημέρα, είναι διαφορετικά αθλήματα και πρέπει να σκέφτομαι διαφορετικά. Το beach volley το είχα ξεκινήσει για να με βοηθήσει η σάλα, αλλά όσο έπαιζα μου άρεσε ότι ήταν πιο δύσκολο, κάτι διαφορετικό».

-Είναι ένας στόχος να φτάσεις στο επίπεδο να αγωνιστείς και σε Ολυμπιακούς Αγώνες γυναικών;

«Είναι ένας στόχος, πιστεύω ότι αν δουλέψω όλα γίνονται και ελπίζω να γίνει κάποτε».