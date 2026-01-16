Στη μάχη του Australian Open μπαίνει η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια, No.52, στην πρεμιέρα της στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς θα αντιμετωπίσει τη Γαλλίδα, Λεόλια Ζανζάν, Νο.101.

Οι διοργανωτές όρισαν το ματς για τα ξημερώματα της Κυριακής (18/1). Οι δύο τενίστριες θα ανοίξουν το πρόγραμμα στο δεύτερο court της διοργάνωσης, «Margaret Court Arena», με το πρώτο σερβίς να είναι προγραμματισμένο για τις 02:30.

Εάν η Σάκκαρη φτάσει στη νίκη θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Αντρέεβα-Βέκιτς.