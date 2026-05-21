Η European Aquatics ανακοίνωσε το πρόγραμμα των final-4 του Champions League ανδρών και γυναικών, τα οποία φέτος θα διεξαχθούν για πρώτη φορά παράλληλα, στη Μάλτα, από 10 έως 13 Ιουνίου.

Οι ομάδες του Ολυμπιακού, που συμμετέχουν στην τελική φάση και των δύο διοργανώσεων, θα δώσουν τους ημιτελικούς αγώνες τους στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Οι γυναίκες στις 10/6 με αντίπαλο τη Ματαρό και οι άνδρες στις 11/6 απέναντι στην Προ Ρέκο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα:

Γυναίκες

Τετάρτη 10/6 (Ημιτελικοί)

20:00 Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Σαντ Αντρέου (Ισπανία)

22:00 Ματαρό (Ισπανία)-Ολυμπιακός

Παρασκευή 12/6

20:00 «Μικρός» τελικός

22:00 Τελικός

Άνδρες

Πέμπτη 11/6 (Ημιτελικοί)

20:00 Μπαρτσελονέτα (Ισπανία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

22:00 Προ Ρέκο (Ιταλία)-Ολυμπιακός

Σάββατο 13/6

20:00 «Μικρός» τελικός

22:00 Τελικός