Η Μιλένα Κοντού δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σανγκάη, καθώς, τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/9), δεν κατάφερε να τερματίσει μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις της 2ης ημιτελικής σειράς της, στο σκιφ ελαφρών βαρών.

Η «χάλκινη» Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, μαζί με τη Ζωή Φίτσιου, στο διπλό σκιφ, κατέλαβε την 5η θέση με χρόνο 8:20.19 στην ημιτελική σειρά της, κι ενώ την πρόκριση για τον τελικό εξασφάλιζαν οι τρεις πρώτες από κάθε μία από τις δύο ημιτελικές σειρές.

Η Μιλένα Κοντού θ’ αγωνιστεί στον Τελικό Β για τις θέσεις κατάταξης 7-12 το Σάββατο (27/9), στις 8:25 π.μ. ώρα Ελλάδας.