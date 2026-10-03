Τρεις πέμπτες θέσεις ήταν ο απολογισμός της ελληνικής παρουσίας κατά τη 2η ημέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Cadet, Youth και Junior SAMBO 2026, που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο PAOK Sports Arena.

Η αγωνιστική ημέρα ήταν αφιερωμένη στις κατηγορίες Juniors, με τρεις Έλληνες αθλητές να φτάνουν μια… ανάσα από τα μετάλλια!

Στα -54 κιλά, η Δέσποινα Παπαδοπούλου κατέλαβε την 5η θέση, πραγματοποιώντας σημαντική πορεία στη διοργάνωση. Την ίδια θέση πήρε και η Ελένη Ταξίδου στα -72 κιλά. Η Ελληνίδα αθλήτρια στάθηκε άτυχη, καθώς τραυματίστηκε στη διάρκεια των προκριματικών, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να διεκδικήσει την πρόκρισή της στον τελικό ούτε, στη συνέχεια, να αγωνιστεί για την κατάκτηση της τρίτης θέσης.

Στα +98 κιλά, ο Γεώργιος Τζιγκουζίδης ολοκλήρωσε επίσης την προσπάθειά του στην 5η θέση. Για τον Έλληνα αθλητή αυτή ήταν η πρώτη συμμετοχή του σε διοργάνωση σάμπο, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί στο τζούντο.

Μετά την ολοκλήρωση του τελικού των ρεπεσάζ, ο Τζιγκουζίδης, πρωτοετής φοιτητής στη Νοσηλευτική Αθηνών, αναφέρθηκε στην προσπάθειά του και στην επιθυμία του να διεκδικήσει τον παγκόσμιο τίτλο: «Δυστυχώς δεν ήρθε το μετάλλιο και δυστυχώ απογοήτευσα πολλούς ανθρώπους που πιστεύουν σε μένα. Είχαν και εξακολουθούν να δίνουν πολλά πράγματα για μένα. Δεν τα κατάφερα. Ήταν η πρώτη μου παρουσία σε διοργάνωση σάμπο. Προέρχομαι από το τζούντο και ήθελα να αποδείξω ότι έχω δουλέψει αρκετά για να φτάσω όσο το δυνατόν πιο ψηλά στην κατάταξη. Να έχω τον τίτλο του Παγκόσμιου πρωταθλητή. Δεν τα κατάφερα. Η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Συνεχίζω και πιο ψηλά», είπε ο νεαρός αθλητής, γιος του παλαιού πρωταθλητή του τζούντο, με πολλές και σημαντικές διεθνείς επιτυχίες στο βιογραφικό του, Οδυσσέα Τζιγκουζίδη.

Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει κατακτήσει ήδη ένα μετάλλιο, χάλκινης απόχρωσης, στην κατηγορία Youth, με πρωταγωνιστή τον Νικόλαο Νικολαΐδη στα +98 κιλά. Αυτό μάλιστα ήταν το πρώτο μετάλλιο για το ελληνικό σάμπο στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, από το 2022.

Η διοργάνωση ολοκληρώνεται αύριο, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, με τους αγώνες των Cadets. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 10:00 τους προκριματικούς αγώνες στις κατηγορίες κοριτσιών -41, -44, -47, -50, -54, -59, -65, -72 και +72 κιλά και αγοριών -46, -49, -53, -58, -64, -71, -79, -88 και +88 κιλά. Οι τελικοί και οι απονομές των μεταλλίων είναι προγραμματισμένοι για τις 17:00.

Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα συμμετέχουν συνολικά περίπου 800 αθλητές και αθλήτριες από 40 χώρες.