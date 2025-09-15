Ο Εμμανουήλ Καραλής χάρισε σήμερα (15/9), στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο, στο 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου, εξασφαλίζοντας ότι η χώρα μας θα βρίσκεται εντός του πίνακα μεταλλίων, για έκτη διαδοχική διοργάνωση.

Συνολικά, είναι το 26ο μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία της διοργάνωσης (όγδοο ασημένιο) και πρώτο στο επί κοντώ ανδρών, που ακολουθεί τα … χνάρια του αντίστοιχου αγωνίσματος των γυναικών, όπου η χώρα μας έχει ένα χρυσό και δύο χάλκινα, με τις Κατερίνα Στεφανίδη και Νικόλ Κυριακοπούλου.

Στους άνδρες, η καλύτερη θέση μέχρι φέτος ήταν η έκτη του Κώστα Φιλιππίδη το 2011.

Τα 26 ελληνικά μετάλλια ανά διοργάνωση: