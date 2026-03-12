Ο Μόντο Ντουπλάντις άφησε τους πάντες άναυδους για ακόμα μία φορά! Ο Σουηδός πρωταθλητής στο δικό του μίτινγκ, στην Ουψάλα, ξεπέρασε με την πρώτη τα 6,31 μέτρα, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ, μόλις στη δεύτερη φετινή του εμφάνιση.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ο Ντουπλάντις έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στη Σουηδία και η πρώτη σε κλειστό στίβο. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν με 6.00μ., ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε με 5.90 ο Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ).

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την έβδομη θέση με άλμα στα 5,80μ. στο μίτινγκ. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε με άκυρη προσπάθεια, βρήκε ρυθμό και πέρασε με άνεση τα 5,80μ., ενώ όλες οι προσπάθειές του στα 6,00 μ. ήταν άκυρες.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αποφάσισε να μην επιχειρήσει τα 5,90 μέτρα και συνέχισε απευθείας στο επόμενο ύψος, τα 6,00 μέτρα. Ωστόσο, και οι τρεις προσπάθειές του στα 6,00 μ. ήταν άκυρες, με τον πήχη να τον «βρίσκει» κατά την κάθοδο στο δεύτερο άλμα που επιχείρησε.