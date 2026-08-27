Ο Πέτρος Γκαϊδατζής σαρώνει τα μετάλλια! Μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βαρέζε, ο 26χρονος Θεσσαλονικιός κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας του Άμστερνταμ

Στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης και ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, έκανε χρόνο 6:47.77 και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου!

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