Ο Γιάννης Κουσαθανάς ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου. Ο 17χρονος Έλληνας πρωταθλητής, με προπονητή τον Γάλλο Τανεγκί Μπενέτ, ξεπέρασε κάθε προσδοκία στην Κόρντοβα της Αργεντινής και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα θαλάσσιου σκι U17 κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια (σλάλομ, άλμα), ένα αργυρό (τρίαθλο) και μία 4η θέση (φιγούρες), στα ισάριθμα 4 αγωνίσματα της διοργάνωσης.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η ελληνική ομοσπονδία θαλάσσιου σκι, έφτασε στους τελικούς έχοντας εξασφαλισμένο από τα προκριματικά το αργυρό μετάλλιο στο τρίαθλο, κάτι πολύ σπάνιο και στο θαλάσσιο σκι.

Οι αγώνες έγιναν στις εγκαταστάσεις του Ahumada Esqui Nautico, με την συμμετοχή των κορυφαίων 110 νεαρών αθλητών και αθλητριών, από τις καλύτερες 18 χώρες του θαλάσσιου σκι.

Οι πρώτοι 6 ανά αγώνισμα:

Σλάλομ

1. Κουσαθανάς Γιάννης (Ελλάδα) 1.00/58/10.75

2. Αχουμάντα Μπαουτίστα (Αργεντινή) 0.50/58/10.75

3. Άρνολντ Λάντον (ΗΠΑ) 5.50/58/11.25

Άλμα

1. Κουσαθανάς Γιάννης (Ελλάδα) 52,8 μέτρα (173 πόδια)

2. Ζελέντσοφ Ιβάν (Ουκρανία) 52,1 μέτρα (171 πόδια)

3. Έλις Μπρετ (ΗΠΑ) 50,8 μέτρα (167 πόδια)

Τρίαθλο – Συνολικά (Σλάλομ / Φιγούρες / Άλμα / Σύνολο)

1. Μιχαϊλιτσένκο Μιχαΐλο (Ουκρανία) 959.18 / 1000.00 / 927.05 / 2886.23

2. Κουσαθανάς Γιάννης (Ελλάδα) 1000.00 / 790.51 / 996.96 / 2787.47

3. Ζελέντσοφ Ιβάν (Ουκρανία) 816.33 / 942.69 / 975.68 / 2734.70

Φιγούρες (Preliminary / Final / Overall / Team)

1. Μιχαϊλιτσένκο Μιχαΐλο (Ουκρανία) 9710 / 10120 / 1000.00 / 1000.00

2. Ζελέντσοφ Ιβάν (Ουκρανία) 8270 / 9540 / 942.69 / 942.69

3. Αχουμάντα Μπαουτίστα (Αργεντινή) 8780 / 8230 / – / 867.59

4. Κουσαθανάς Γιάννης (Ελλάδα) 7610 / 8000 / 790.51 / 790.51