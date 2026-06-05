Μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της σειράς των «μικρών» τελικών της Waterpolo League με τη Βουλιαγμένη και την κατάκτηση της τρίτης θέσης, ο Απόλλων Σμύρνης αποχαιρέτησε τους δύο παλαιότερους παίκτες της ομάδας.

Ο αρχηγός Μανώλης Σολανάκης και ο Αλέξανδρος Αλαμάνος αποχωρούν από την «αμφίβια ταξιαρχία», έχοντας συμβάλλει τα μέγιστα στην καθιέρωση των «κυανόλευκων» στην ελίτ του ελληνικού πόλο, αλλά και στη σπουδαιότερη στιγμή στην ιστορία του συλλόγου, την κατάκτηση του Challenger Cup. Τόσο ο 32χρονος φουνταριστός όσο και ο 26χρονος αμυντικός αναμένεται να συνεχίσουν την καριέρα τους στον Ολυμπιακό.

Ο Σολανάκης εντάχθηκε στον Απόλλωνα το 2020, μετά από μία σεζόν στη Ρουμανία με τη Στεάουα, κι ενώ παλιότερα είχε αγωνιστεί σε Χανιά, ΠΑΟΚ και Βουλιαγμένη. Στα έξι χρόνια που έμεινε στην «αμφίβια ταξιαρχία» (εκ των οποίων τα τελευταία τέσσερα ως αρχηγός), ο 32χρονος φουνταριστός κατέγραψε 159 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και πέτυχε 314 γκολ, όντας το απόλυτο σημείο αναφοράς στα 2μ.

Από την πλευρά του, ο Αλαμάνος μεταγράφηκε στον Απόλλωνα το 2018, σε ηλικία μόλις 18 ετών και φόρεσε το κυανόλευκο σκουφάκι για οκτώ χρόνια. Αμυντικός, περιφερειακός ή ακόμη και φουνταριστός όταν υπήρχε ανάγκη, συμμετείχε σε 201 ματς πρωταθλήματος, πέτυχε 132 γκολ και έδωσε ατελείωτες μάχες, σε άμυνα και επίθεση, που τον κατέστησαν έναν από τους αγαπημένους της εξέδρας.

«Τα λόγια σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις είναι “φτωχά” για να περιγράψουν τα συναισθήματα. Κάπως έτσι αισθανόμαστε σήμερα, που αποχαιρετούμε δύο μέλη της οικογένειας του Απόλλωνα Σμύρνης, τον αρχηγό Μανώλη Σολανάκη και τον Αλέξανδρο Αλαμάνο! Δυο σπουδαίους αθλητές, δυο καταπληκτικούς ανθρώπους, που έγιναν ένα με την “ελαφρά ταξιαρχία” και έδωσαν την ψυχή τους για την ομάδα, έχοντας συνδέσει άρρηκτα το όνομά τους με αυτό του Απόλλωνα! Και βεβαίως με τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία μας: Την κατάκτηση του Challenger Cup!» αναφέρει η αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση του Απόλλωνα και συνεχίζει:

«Και οι δύο κατέθεσαν και φέτος όλο τους το “είναι”, ώστε ο Απόλλων να κλείσει επιτυχημένα μια πάρα πολύ απαιτητική χρονιά με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στη Water Polo League. Αμφότεροι εισέπραξαν την αναγνώριση του κόσμου, όλα τα χρόνια, αλλά και φέτος, με το επώνυμο του Αλαμάνου να γίνεται σύνθημα και χθες στα χείλη των φιλάθλων μας και το “Σολανάκη ψυχάρα για πάντα Απολλωνάρα” να δονεί την ατμόσφαιρα και να αποτυπώνεται ακόμη και σε πανό της εξέδρας! Ο κόσμος, όπως και η ομάδα στο σύνολό της, ξέρει να αναγνωρίζει την προσφορά και την αξία. Ειδικά αυτών των δυο παιδιών που πάντα θα αγαπάμε. Όλοι!

Ο Αλέξανδρος Αλαμάνος ήρθε παιδί 18 χρονών και φεύγει άνδρας 26 ετών. Σε αυτά τα 8 χρόνια ήταν “ζωντανό” κομμάτι όλων των μεγάλων στιγμών σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Ο Μανώλης Σολανάκης… Ο σπουδαίος αρχηγός μας την τελευταία 4ετία! Ήρθε πριν έξι χρόνια στον Απόλλωνα, έδωσε χιλιάδες μάχες για την ομάδα (όπως και ο Αλέξανδρος), και κανείς δεν θα ξεχάσει την εικόνα του να υψώνει στον ουρανό της Τεράσα στις 29 Απριλίου του 2023 και να μπαίνει με το τρόπαιο του Challenger υψωμένο στο χέρι το βράδυ της 30ης στο “Ελ. Βενιζέλος”, στην υποδοχή των Κυπελλούχων Ευρώπης! Και αυτές και πολλές άλλες…

Η προσφορά τους ανεκτίμητη! Μανώλη και Αλέξανδρε σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σας!».