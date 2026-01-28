Ήταν δύσκολη η αποστολή του, αλλά πάλεψε να κάνει την ανατροπή. Ο Ολυμπιακός έφτασε μια ανάσα από τη νίκη-πρόκριση στο Κάρλοβι Βάρι, όμως ηττήθηκε με 3-2 σετ από την Καρλοβάρσκο και δεν κατάφερε να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στο CEV Cup Ανδρών.

Η ήττα με 3-1 στο «Μελίνα Μερκούρη» είχε κάνει την αποστολή των «ερυθρολεύκων» εξαιρετικά δύσκολη, ωστόσο εκείνοι προηγήθηκαν με 2-1 σετ απέναντι στην Καρλοβάρσκο και άρχισαν να ελπίζουν ξανά. Τελικά, όμως, «λύγισαν» στο τέταρτο σετ, το οποίο και έχασαν με αποτέλεσμα να αποκλειστούν στη φάση των «16». Παρά τον αποκλεισμό, η ομάδα του Πειραιά δεν πέταξε λευκή πετσέτα, πάλεψε για τη νίκη, αλλά τελικά έχασε με 3-2 σετ.

