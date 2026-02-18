Ο ΠΑΟΚ πάλεψε για την ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του Challenge Cup, όμως λύγισε στο τάι-μπρέικ από τη Λίντεμανς Άαλστ (3-2) και -σε συνδυασμό με την ήττα, με το ίδιο σκορ, στο πρώτο ματς- έμεινε εκτός συνέχειας.

Οι Βέλγοι προηγήθηκαν 2-0 στα σετ (25-20, 25-21), ωστόσο ο «Δικέφαλος» αντέδρασε δυναμικά, παίρνοντας το επόμενο με 25-19 και ισοφαρίζοντας σε 2-2 με 25-23. Στο καθοριστικό πέμπτο σετ, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να στείλει τη σειρά στο «χρυσό σετ», όμως η Άαλστ εκμεταλλεύτηκε κρίσιμα σερί και επικράτησε με 15-12, παίρνοντας την πρόκριση.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr