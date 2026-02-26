Ακόμα μία διάκριση στην τεράστια καριέρα του πρόσθεσε ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής αγωνίστηκε στο τουρνουά «Muhamet Malo» της Αλβανίας για τα ranking series της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και έφτασε μέχρι τον τελικό των 86 κιλών.

Να σημειωθεί ότι ο Κουγιουμτσίδης κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης στην Κροατία στα 79 κιλά της ελευθέρας.

Στον τελικό ο Έλληνας πρωταθλητής δεν τα κατάφερε απέναντι στον Ρώσο Ιμπραΐμ Καντίεφ, ωστόσο ο 24χρονος πρωταθλητής ολοκλήρωσε με επιτυχία ακόμα ένα τουρνουά.

Ξεκίνησε στην φάση των «16» επικρατώντας με τεχνική υπεροχή του Αλπ Αρσλάν Μπεγκεντζόφ από τον Τουρκμενιστάν, ενώ στα προημιτελικά δεν αντιμετώπισε πρόβλημα απέναντι στον Κρίστοφερ Μίκαελ Φόκα Μέγια από την Δομινικανή Δημοκρατία.

Στα ημιτελικά επικράτησε εκ νέου με τεχνική υπέροχη απέναντι στον Μπολάτ Σακάγιεφ από το Καζακστάν και έτσι προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό εξασφαλίζοντας μετάλλιο.