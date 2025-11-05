Με ακόμα ένα μετάλλιο για την Ελλάδα ολοκληρώθηκε το Grappling στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα μη Ολυμπιακών στυλ Πάλης της UWW. Πρωταγωνίστρια για τα ελληνικά χρώματα αναδείχθηκε η Έλενα Ζαϊμίδου, η οποία μετά από μία γεμάτη 4η ημέρα αγώνων βρήκε το δρόμο για το βάθρο και σκόρπισε χαμόγελα στο κλειστό γυμναστήριο «Γ. Γαλανόπουλος» στο Λουτράκι.

Στα -90 κιλά Grappling Gi U17 η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδωσε τον καλύτερό της εαυτό και είδε το… αστέρι της να λάμπει στο τέλος της ημέρας.

Η Έλενα Ζαϊμίδου ξεκίνησε την πορεία της με ήττα απέναντι στην Ισπανίδα Μερσέντες Γκαρσία Ροντρίγκες, η οποία τη Δευτέρα (3/11) κατάκτησε το χρυσό μετάλλιο στην ίδια κατηγορία χωρίς Gi. Η Ζαϊμίδου κόντραρε την Ισπανίδα, όμως δεν κατάφερε να νικήσει. Στο δεύτερο ματς, πάντως, πανηγύρισε την πρώτη της νίκη, καθώς στον ελληνικό «εμφύλιο» κέρδισε την Μαργαρίτα Μπατσογιάννη, που πλασαρίστηκε στην 5η θέση.

Στη συνέχεια η Ζαϊμίδου έχασε από την Πολωνή Καρολίνα Κάραλους για τον τρίτο γύρο, όμως στον 5ο και καθοριστικό σημείωσε τη νίκη… βάθρου. Κόντρα στην Ουκρανή Τκάτσικ πήρε τους πόντους που χρειάστηκε και έτσι ολοκλήρωσε την πορεία της με την κατάκτηση του πολυπόθητου χάλκινου μεταλλίου.

Μία νίκη μακριά από τα μετάλλια έμειναν αρκετοί Έλληνες και Ελληνίδες. Στην 5η θέση περιορίστηκαν ο Γιώργος Τερσενίδης (-50κ.), ενώ το ίδιο πλασάρισμα είχαν και οι Δημήτρης Αλέξανδρος Θώμος (-63κ.), Ζήσης Άγγελος Ζβάνας (-69κ.), Αλέξιος Αλεξόπουλος (-110κ.), Ειρήνη-Κλειώ Παπαδοπούλου (-56κ.), Παρασκευή Πυρρόστη (-49κ.), Ευθυμία Παναγιωτοπούλου (-65κ.) και Μαργαρίτα Μπατσογιάννη (-90κ.).

Από εκεί και πέρα, την 7η θέση πήραν οι Λάζαρος Λιανός (-50κ.), Βασίλης Αργύρης (-76κ.) και Λαμπρινή Χριστίνα Περγελή (-60κ.), ενώ ακολούθησαν με τις όγδοες θέσεις οι Αλέξανδρος Κοτίδης (-110κ.), Ιορδάνης Κούτρας (-76κ.) και Ελένη Τόλια (-56κ.). Την 9η θέση κατέλαβαν οι Πέτρος Ζαϊμίδης (-63κ.) και Κωνσταντίνος Κατσικας (-69κ.), δέκατος ήταν ο Αδάμ Καραμανώλης (-58κ.) και στην 11η θέση βρέθηκαν οι Γιώργος Παπαδόπουλος (-58κ.) Μιχαέλα Σταυρούλα Βάβλα (-60κ.)

Η ελληνική αποστολή πλασαρίστηκε στην 5η θέση με 53 βαθμούς στις γυναίκες ανάμεσα σε 12 χώρες και στην 7η θέση στους άνδρες με 50 βαθμούς.

Στους Βετεράνους ο Κωνσταντίνος Βάβουρας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 92κ. και ο Ηλίας Μπούκης το ασημένιο στα 100κ.

Η δράση στο Λουτράκι συνεχίζεται από την Τετάρτη (5/11) μέχρι την Κυριακή (9/11) με τα Παγκόσμια πρωταθλήματα μη Ολυμπιακών στυλ Πάλης της UWW για τις ηλικίες U15, U17 και U20. Το πρόγραμμα την Τετάρτη (5/11) ξεκινάει στις 11:00 και περιλαμβάνει προκριματικούς αγώνες για τις ηλικίες κάτω των 15 και κάτω των 17 ετών.