Την ιδιαίτερη τιμή να ορκιστεί Έλληνας πολίτης είχε ο Αζαμάτ Χοσόνοβ! Μια πολύ σημαντική μέρα για την ελληνική Πάλη, καθώς ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής που έχει τιμήσει την χώρα μας θα μπορέσει να αγωνιστεί με την Ελλάδα και να διεκδικήσει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.

Ο Αζαμάτ Χοσόνοβ ορκίστηκε Έλληνας ενώπιον του γενικού γραμματέα Ιθαγένειας Δημήτρη Καρνάβου.

Στην τελετή ορκωμοσίας παραβρέθηκε ο προπονητής του, δις Ολυμπιονίκης Αμιράν Καρντάνοβ, καθώς και ο γενικός γραμματέας της ΕΛΟΠ, Ολυμπιονίκης Κώστας Θάνος.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση για την μεγάλη τιμή που μου έκανε και ιδιαίτερα τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και τον γενικό γραμματέα Ιθαγένειας Δημήτρη Καρναβο.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης για την εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Έχω κατακτήσει δύο μετάλλια με την Ελλάδα σε Παγκόσμια πρωταθλήματα και θα συνεχίσω να παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις για να φέρω ακόμα περισσότερα μετάλλια. Ο μεγάλος μου στόχος είναι, όμως, να κατακτήσω ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να σηκώσω την ελληνική σημαία ψηλά, όπως έκανε και ο συναθλητής μου Νταουρέν Κουρουγκλίεβ!» δήλωσε εμφανώς ικανοποιημένος ο Αζαμάτ Χοσόνοβ.