Παγκόσμιος πρωταθλητής αναδείχθηκε τη Δευτέρα ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης στην Κροατία, καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 79κ. στην ελευθέρα.

Στον μεγάλο τελικό ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετώπισε τον Αμερικάνο Χάινς και από το πρώτο λεπτό έδειξε ότι ελέγχει τον ρυθμό, ότι έχει αυτοπεποίθηση και ότι στο τέλος θα νικήσει!

Με πολύ καλή τακτική προηγήθηκε 3-0 και όλα τα άλλα είναι γραμμένα στην πιο αξέχαστη στιγμή για την ελληνική Πάλη. Ο Χάινς το μόνο που κατάφερε ήταν στο τελευταίο δευτερόλεπτο, που είχαν κριθεί όλα, να πάρει δύο πόντους.

Το τελικό 3-2 βρήκε τον Έλληνα πρωταθλητή στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου και η Ελληνική σημαία να κυματίζει ψηλά στην Κροατία για το… καμάρι της τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη.