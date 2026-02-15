Με απόλυτη επιτυχία και έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πάλης Ανδρών και Γυναικών, που διεξάγεται στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σε ένα κατάμεστο γυμναστήριο, αθλητές και αθλήτριες από όλη τη χώρα, προσέφεραν δυνατές αναμετρήσεις και υψηλού επιπέδου θέαμα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία της ελληνικής πάλης και το λαμπρό της μέλλον.

Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης και η εκδήλωση ξεκίνησε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας.

Τον όρκο του αθλητή εκφώνησε ο παγκόσμιος πρωταθλητής και συμμετέχων στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι, Γιώργος Κουγιουμτσίδης, ο οποίος συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, διεκδικώντας με αξιώσεις τη συμμετοχή του και στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028, στο Λος Άντζελες.

Τον όρκο του διαιτητή εκφώνησε ο Χαράλαμπος Κουτσουρίδης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της διοργάνωσης για δικαιοσύνη, διαφάνεια και απόλυτο σεβασμό στους κανονισμούς.

Η έπαρση της σημαίας πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των Νίκου Καραβάνου, Χρήστου Χριστοφορίδη, Γκίβι Μπλιάτζε, Νικολέττα Μπάρμπα, Μαριλού Γκίκα και Νίκου Ιωσηφίδη, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους τη σημαντική αυτή στιγμή, στέλνοντας μήνυμα ενότητας, αγωνιστικότητας και αθλητικού ιδεώδους.

Πρωταθλητής στην ελευθέρα ήταν η Τραπεζούντα, δεύτερος ο Άτλας Καλλιθέας και τρίτος ο Αθλητικός Σύλλογος Άρκων, ενώ στις Γυναίκες, πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Άτλας Καλλιθέας, και ακολούθησε ως δεύτερος ο Ταξιάρχης Βόλου, και τρίτος οι Ευπυρίδαι Άνω Λιοσίων.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, κ. Στέργιος Λεωνάκης, στον χαιρετισμό του κατά την τελετή έναρξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πάλης Ανδρών και Γυναικών στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, δήλωσε:

«Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα φιλοξενούμαστε σε αυτό το όμορφο κλειστό γυμναστήριο του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, όπου διοργανώνουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης Ανδρών και Γυναικών, μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου που αναδεικνύει τη δυναμική του αθλήματός μας.

Το φετινό πρωτάθλημα είναι αφιερωμένο στις εορταστικές εκδηλώσεις του ΠΑΟΚ για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του, έναν ιστορικό Σύλλογο, με σπουδαία προσφορά στον ελληνικό αθλητισμό, στον οποίο ευχόμαστε κάθε επιτυχία και ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον.

Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στους αγώνες, με υγεία και χωρίς προβλήματα για όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες. Καλή χρονιά σε όλους, με δύναμη και πολλές επιτυχίες».

Από την πλευρά του ο αθλητής Γιώργος Κουγιουμτσίδης στο περιθώριο της διοργάνωσης, τοποθετήθηκε με άκρως θετικά λόγια για το μέλλον της ελληνικής πάλης, εκφράζοντας την αισιοδοξία και τη χαρά του για την ανοδική πορεία του αθλήματος.

Όπως ανέφερε, η παρουσία πολλών νέων παιδιών αποτελεί το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα για το άθλημα, τονίζοντας ότι η πάλη γίνεται σταδιακά όλο και πιο δημοφιλής και διαδεδομένη στην Ελλάδα. Δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος που βλέπει το άθλημα που αγαπά να αναπτύσσεται και να κερδίζει συνεχώς έδαφος, επισημαίνοντας πως στόχος του είναι να συμβάλλει και ο ίδιος ώστε η πάλη να βρίσκεται πάντα στην κορυφή.

Παράλληλα, στάθηκε στις συνεχόμενες διακρίσεις που καταγράφονται σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, υπογραμμίζοντας ότι από τις μικρές ηλικίες έως και τους μεγαλύτερους αθλητές, υπάρχει πλούσιο ταλέντο και βαθιά αγάπη για τον αθλητισμό.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε τη διοργάνωση άψογη, σημειώνοντας ότι όλα κυλούν ομαλά, ενώ ευχαρίστησε θερμά τον κόσμο για τη στήριξή του.

Αναλυτικά οι νικητές ανά κατηγορία:

57 κιλά

1. ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

2.ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ)

3. ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

61 κιλά

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

2 ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ)

3 ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ ΝΑΡΕΚ (ΑΚΠ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ)

3 ΤΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ)

65 κιλά

1 ΝΤΙΑΝΤΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΑΚΠ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ)

2 ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΡΚΩΝ)

3 ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΑΡΚΩΝ)

3 ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

70 κιλά

1. ΚΑΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΜΜ ΠΑΠΑ ΣΕΡΡΩΝ)

2. ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΡΑΦΑΗΛ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΒΟΛΟΥ)

3. ΚΑΖΑΡΙΑΝ ΑΪΚ (ΑΚΠ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ)

3. ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΤΑΥΡΟΥ)

74 κιλά

1. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΤΑΥΡΟΥ)

2. ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΤΑΥΡΟΥ)

3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΛ. ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ)

3. ΚΕΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΚΠ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ)

79 κιλά

1. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΚΠ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ)

2. ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΚΠ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ)

3. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΚΠ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ)

3 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΟΛ.ΦΛΟΓΑ ΞΑΝΘΗΣ)

86 κιλά

1. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΚΠ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ)

2. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

3. ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΟΛ. ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ)

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ)

92 κιλά

1. ΜΠΛΙΑΤΖΕ ΓΚΙΒΙ (ΑΚΠ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ)

2. ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΥΡΩΠΟΣ)

3. ΣΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΑΡΚΩΝ)

3. ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΡΗΣ)

97 κιλά

1. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΚΠ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ

2. ΚΑΡΑΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΠΌ ΡΕΘΥΜΝΟΥ)

3. ΣΑΜΑΡΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ)

3. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΥΡΩΠΟΣ)

125 κιλά

1. KHOSONOV ΑΖΑΜΑΤ (ΑΡΚΩΝ)

2. ΛΑΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΑΚΠ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ)

3. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΟΓΧΗΣΤΟΣ)

3. ΚΡΟΥΣΟΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΛ. ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ)

Γυναίκες

50 κιλά

1. ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΪΖΑ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

2. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΓΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΕ)

53 κιλά

1. ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΘΗΣΕΥΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)

2. ΜΟΥΧΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΓΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΕ)

3. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΗΜΑΘΙΩΝ)

55 κιλά

1. ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

2. ΜΠΑΡΑΝΤΑΡ ΤΙΝΑ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

3. ΚΟΛΟΖΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

57 κιλά

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)

2. ΒΕΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ.)

59 κιλά

1. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΒΟΛΟΥ)

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΒΙΚΤΩΡΙΑ)

3. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ (ΜΑΧΗΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ)

62 κιλά

1. ΧΑΦΟΥΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΤΑΥΡΟΥ)

2. ΚΑΖΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

65 κιλά

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ)

2. ΚΟΡ ΤΣΑΝΤΣΑΛ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

68 κιλά

1. ΜΠΑΡΜΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

2. ΓΕΛΑΓΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ)

72 κιλά

1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΒΟΛΟΥ)

2.ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ-ΓΑΒΡΙΕΛΑ (ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ)

3. ΤΖΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡΟΣΟΥΛΑ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)

76 κιλά

1. ΧΡΥΣΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

2. ΖΑΧΕΙΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΒΟΛΟΥ)

3 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΟΡΩ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)