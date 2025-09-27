Διπλή μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Beach Wrestling U20 που διεξάγεται στην Κατερίνη. Ο Ηλίας Καρνάβας και η Ευδοξία Παπαδοπούλου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στην κορυφαία διοργάνωση και σήκωσαν την ελληνική σημαία ψηλά.

Η Ευδοξία Παπαδοπούλου αγωνίστηκε στην κατηγορία των 60κ. και πέρασε στον όμιλο ως δεύτερη, έχοντας δύο νίκες και μία ήττα. Στα ημιτελικά του θεσμού πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε με άνεση 4-0 την Ουκρανή Ποπλάβσκα και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό. Εκεί αντιμετώπισε την Ούκα από την Ουκρανία και ηττήθηκε με 4-2. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει το χρυσό, αλλά όταν το σκορ ήταν 2-2 ακούμπησε πρώτη την άμμο και έχασε τον παγκόσμιο τίτλο.

Ο Ηλίας Καρνάβας πέρασε αρχικά από νοκ-άουτ αγώνα, καθώς κέρδισε τον Γάλλο Φαμπρίτσι με 4-0. Στον όμιλο τα πήγε εξαιρετικά, και με δύο νίκες και μία ήττα, πέρασε στα προημιτελικά. Ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε με 1-0 τον Μουσάιεβ (Ουκρανία) και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Εκεί πάλεψε με τον Νίκπουρ και μετά από μία συγκλονιστική εμφάνιση νίκησε με 3-0 και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο ο Καρνάβας αντιμετώπισε τον Ρουμάνο Λέναρντ και ηττήθηκε με 5-0. Το τελικό αποτέλεσμα, πάντως τον αδικεί, καθώς και τις δύο φορές που έχασε πόντους, εκείνος εκτέλεσε, αλλά ακούμπησε πρώτος στην άμμο.

Πολύ καλή παρουσία είχε ο Θανάσης Αβραμίδης που πλασαρίστηκε την 4η θέση.

