Η τελευταία μέρα της 4ης στάσης του World Series Beach Wrestling, έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς πέντε πρωταθλητές διεκδικούν μία θέση στο βάθρο. Τέσσερις αθλήτριες είναι στη ζώνη των μεταλλίων και θα αγωνιστούν στα ημιτελικά, ενώ ο Νίκος Βάρκας θα παλέψει στα προημιτελικά!

Στα 50κ. η Κατερίνα Βεκρή θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Γκόμες.

Στα + 70κ. η Ελλάδα έχει διπλή εκπροσώπηση στα ημιτελικά. Η Στεφανία Ζαχείλα θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Πάσιτσνικ, ενώ η Κατερίνα Πιτσιάβα θα παλέψει με την Ουκρανή Κονσταντίνοβα.

Η Δήμητρα Ανδρούτσου στα 70κ. θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ουκρανή Βόβτσακ.

Τέλος ο Νίκος Βάρκας θα αγωνιστεί με τον Ιρανό Καβούσι για μία θέση στα ημιτελικά του World Series.

Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 16:00 και θα διεξαχθούν στην Παραλία Κατερίνης στο Beach Bar Aloha.