Την πρώτη του αγωνιστική υποχρέωση για το 2026 πραγματοποίησε ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης. Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής στο πλαίσιο της προετοιμασίας του, για τις μεγάλες διοργανώσεις αγωνίστηκε στο series του Ζάγκρεμπ.

Το αξιοσημείωτο ήταν πως ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ολυμπιακή κατηγορία των 86κ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής στο εναρκτήριο παιχνίδι ηττήθηκε από τον Παγκόσμιο πρωταθλητή Σαμσιπουρ Χαγιβάντ από το Ιράν.

Ο αγώνας ήταν αμφίρροπος και ο Κουγιουμτσίδης ηττήθηκε οριακά με 7-6. Το επιθυμητό αποτέλεσμα μπορεί να μην ήρθε για το «φαινόμενο» της ελληνικής Πάλης, αλλά με δεδομένο ότι είναι η αρχή της χρονιάς, η εικόνα του ήταν άκρως ελπιδοφόρα.