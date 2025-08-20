Το ιστορικό κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» παρουσιάζει πλέον νέο πρόσωπο εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το κλειστό της Λεωφόρου που μετράει περίπου 66χρόνια ζωής συνεχίζει να αποτελεί το σημείο αναφοράς στα κλειστά γήπεδα όλης της χώρας.

Ο «Τάφος του Ινδού» ανακαινίστηκε στους χώρους των αποδυτηρίων και των διαδρόμων ενώ έχει και μια μεγάλη αλλαγή στις κερκίδες καθώς έφυγαν τα προστατευτικά και έγιναν βαψίματα.

Επιπλέον, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού επιμελήθηκαν τα νέα γκράφιτι και δεσπόζουν οι μορφές των αείμνηστων Παύλου και Θανάση Γιαννακόπουλου, του ιδρυτή Γεώργιου Καλαφάτη και του «Πατριάρχη» του Παναθηναϊκού Απόστολου Νικολαΐδη.