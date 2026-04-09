Την Πέμπτη 16/4 θα αρχίσει η σειρά των τελικών της Volley League γυναικών, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΖΑΟΝ.
Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο κλειστό του Μετς, αφού οι «πράσινες» έχουν το πλεονέκτημα έδρας, με το δεύτερο παιχνίδι να προγραμματίζεται για την Κυριακή 19/4 στο Ζηρίνειο.
Πρωταθλήτρια θα αναδειχθεί η ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες, ενώ όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών:
Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 – Πρώτος αγώνας
Γυμναστήριο Μετς, 19.00: Παναθηναϊκός-ΖΑΟΝ
Κυριακή 19 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας
Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: ΖΑΟΝ–Παναθηναϊκός
Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 – Τρίτος αγώνας
Γυμναστήριο Μετς, 19.00: Παναθηναϊκός-ΖΑΟΝ
Κυριακή 26 Απριλίου 2026 – Τέταρτος αγώνας (Αν χρειαστεί)
Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: ΖΑΟΝ–Παναθηναϊκός
Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 – Πέμπτος αγώνας (Αν χρειαστεί)
Γυμναστήριο Μετς, 21.00: Παναθηναϊκός-ΖΑΟΝ