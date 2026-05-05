Η Φανή Μαρκούλη έκανε μια σπουδαία κούρσα και έγινε η νέα κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στα 200μ. κοριτσιών Κ18 με χρόνο 23.95.

Η αθλήτρια της Σμαρώς Δημητριάδου, που είναι γεννημένη το 2009, πέτυχε την επίδοση στη διάρκεια του Σχολικού Πρωταθλήματος στο Άργος Ορεστικό, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στο αγώνισμα.

Η νεαρή αθλήτρια από την Έδεσσα το πρωί είχε διανύσει την απόσταση σε 24.23 βελτιώνοντας το ρεκόρ της και δείχνοντας πως είναι έτοιμη να ξεπεράσει το 24.10 της Μαρίας Μπελιμπασάκη, το οποίο κρατούσε από τις 20 Ιουλίου 2008.

Σπουδαία επίδοση και νέο ατομικό ρεκόρ πέτυχε και η δεύτερη στο αγώνισμα, Αγγελίνα Κοκόση, με 24.16, ενώ τρίτη ήταν η Κύπρια Κατερίνα Καραγιάννη με 25.00. Η Κοκόση, που είναι η τρίτη αθλήτρια όλων των εποχών στην κατηγορία της, είχε ρεκόρ 24.62. Οι δύο αθλήτριες είχαν τα όρια για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι.

Η Ανθή Αποστολίδου από την Κύπρο σημείωσε την καλύτερη βολή στη σφυροβολία με 64,88μ., ενώ η σταθερή φέτος Κωνσταντίνα Κάρτσωνα ήταν δεύτερη με 62,29μ. και νέο ατομικό ρεκόρ. Η νεαρή πέτυχε τις πρώτες βολές της καριέρας της πάνω από τα 60μ., καθώς είχε ακόμη έγκυρες προσπάθειες στα 60,44μ. και 60,98μ. Η 16χρονη Γεωργία Μηλιώνη έκλεισε τον αγώνα με 55,63 μ. και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Η αθλήτρια από τα Χανιά έχει ατομικό ρεκόρ 59,96 μ.

Στο τριπλούν, η νίκη πήγε στον Κύπριο Ξένιο Χριστοδούλου με 15,02 μ., ενώ πρώτος Έλληνας ήταν ο Μιχάλης Δελιντζόγλου με 14,83 μ., ένας αθλητής που έχει ήδη πηδήσει φέτος πάνω από τα 15,00 μ. (15,17 μ.) και έχει πετύχει επίδοση καλύτερη από το όριο συμμετοχής για το Ευρωπαϊκό Κ18. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Σταύρος Παπαδημητρόπουλος με 14,69 μ.

Στο επί κοντώ, ο Αντώνης Αντωνίου επικράτησε με 4,75μ. και ακολούθησαν με 4,30μ. και 4,20μ. οι Γιώργος Τσικοτζής και Νίκος Τσίχλιας.