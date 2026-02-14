Η φοβερή κατάσταση της Ιουλιάννας Ρούσσου της χάρισε ένα ακόμη πανελλήνιο ρεκόρ, αυτή τη φορά στα 1.500 μ. Γυναικών. Η νεαρή αθλήτρια διένυσε την απόσταση σε 4.16.31 και βελτίωσε την επίδοση της Αναστασίας Μαρινάκου, που ήταν 4.21.94, από τις 14 Φεβρουαρίου του 2015.

Παράλληλα, η ανερχόμενη δρομέας του Δημήτρη Πλατή, έγινε η τέταρτη γυναίκα όλων των εποχών στο αγώνισμα.

Η Ρούσσου επέλεξε να μείνει πίσω από την Ανθή Κυριακοπούλου και τη Γεωργία Δεσπολλάρη, που μπήκε στην κούρσα για να κάνει τον «λαγό» και βγήκε από τον αγώνα 400μ. πριν το φινάλε. Η Κυριακοπούλου παρέμεινε στην κορυφή μέχρι το καμπανάκι, σημείο στο οποίο η Ρούσσου επέλεξε να κάνει ένα δυνατό σπριντ και να ξεπεράσει την αντίπαλό της. Η Ρούσσου την περασμένη εβδομάδα πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στα 3.000 μ. και πλέον αναμένεται με ενδιαφέρον η παρουσία της στα 800 μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού.

Η Κυριακοπούλου ακολούθησε με 4.20.90 και στην τρίτη θέση ήταν η Ραζ Σάρον από το Ισραήλ, με 4.41.48.

«Είμαι πολύ χαρούμενη με την επίδοση αυτή. Ο προπονητής μου μού έλεγε πως είμαι σε θέση να τρέξω σε τέτοιους χρόνους. Τελικά βγήκε. Στο καμπανάκι κατάλαβα πως είχε μείνει μία και όχι δύο στροφές κι έτσι έκανα δυνατό φίνις. Θα τρέξω τώρα στο Βαλκανικό 1.500 μ. και περιμένω τα 800 μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα», είπε η Ρούσσου.

Ο Γιάννης Σιμόνι με… βουτιά πάνω στη γραμμή τερματισμού κατέκτησε την πρώτη θέση στα 400 μ. με 47.72 και νέο ατομικό ρεκόρ. Ο αθλητής του Κώστα Κοτσίδη παρότι πέρασε αργά στα πρώτα 200 μ. κατάφερε να ανακάμψει και να προλάβει τον Πέτρο Κεχιόπουλο, που προηγούνταν και τερμάτισε τελικά δεύτερος με 47.74 και νέο ατομικό ρεκόρ. Τον εαυτό του ξεπέρασε και ο Κυριάκος Τσικιλής, που ήταν τρίτος με 48.27 και έδειξε και αυτός πως σύντομα θα κατέβει το φράγμα των 48.00.

Ατομικό ρεκόρ πέτυχε και ο Γιώργος Ματζαρίδης νικητής στα 1.500 μ. με 3.48.06, και άφησε δεύτερο τον Ορφέα Ιωάννου με 3.50.27, και στην τρίτη τον Σέργιο Διακοστεφανή με 3.51.44.

Από εκεί και πέρα, η Έβελυν Μητροπούλου έκανε πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 στο μήκος, ενώ η Ναταλία Μπέση πήρε τη νίκη στο έκτο της άλμα, σε ένα από τα αγωνίσματα του απογεύματος, στην ημερίδα της Παιανίας.

Η Μητροπούλου πέτυχε 6,25 μ. και βελτίωσε το δικό της ρεκόρ, το οποίο ήταν 6,21 μ. από τις 25 Ιανουαρίου. Παράλληλα πέτυχε και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20. Η νεαρή αθλήτρια του Γιώργου Πομάσκι είχε μεγάλο, αλλά άκυρο άλμα στην έκτη της προσπάθεια κι έδειξε πως ακόμη δεν έχει φτάσει στις δυνατότητές της. Η Ναταλία Μπέση κατάφερε στο τελευταίο της άλμα να προσγειωθεί στα 6,41 μ. και να ξεπεράσει τον εαυτό της. Η Μπέση νωρίτερα έκανε 6,21 μ. και 6,24 μ. Η Οξάνα Κορένεβα ήταν δεύτερη με 6,32 μ. και η Μαρία Στεφανοπούλου τρίτη με 6,29 μ.

«Έχω περισσότερα να δώσω, τα καλύτερα τα κρατάω για το τέλος του κλειστού. Θεωρώ πως έχω πολύ καλύτερες επιδόσεις, ακόμη δεν έχω δείξει τι μπορώ να κάνω. Με έχει βοηθήσει η αλλαγή με Πομάσκι και το περιβάλλον με τα υπόλοιπα παιδιά. Σήμερα έπιασα και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που είναι ο μεγάλος μου στόχος για φέτος», είπε η Μητροπούλου, ενώ από την πλευρά της, η Μπέση δήλωσε: «Περίμενα να βγει μια τέτοια επίδοση. Είμαι ικανοποιημένη από τη σημερινή μου εμφάνιση. Ο μεγάλος μου στόχος είναι οι διοργανώσεις του ανοιχτού. Εκεί θα κυνηγήσω το καλύτερο δυνατό».

Η Αδαμοπούλου 4,35 μ. στο επί κοντώ

Η Αριάδνη Αδαμοπούλου επικράτησε στο επί κοντώ με άλμα στα 4,35 μ., σε έναν αγώνα όπου ξεκίνησε στα 4,15 μ. και πέρασε με την πρώτη τα 4,25 μ. και 4,35 μ. Στη συνέχεια η αθλήτρια δοκίμασε τα 4,46 μ., προκειμένου να βελτιώσει το φετινό της ρεκόρ.

«Είμαι υγιής και σε καλή κατάσταση και περιμένω πως σύντομα θα ανέβω υψηλότερα και θα διεκδικήσω επιδόσεις καλύτερες από το ατομικό μου. Οι προσπάθειές μου σήμερα στα 4,46 μ. δεν ήταν καλές, ωστόσο θεωρώ πως αυτά τα άλματα είναι κοντά», είπε η άλτρια του Βασίλη Μεγαλοοικονόμου.

Η Σοφία Γκαμπόρσκα (Πολωνία) ήταν δεύτερη με 4.25 μ. και η Μυρτώ Κασσωτάκη με δυναμική επανεμφάνιση, τρίτη με το ίδιο ύψος και νέο ατομικό ρεκόρ.

Ο Πανταζής τη νίκη στο τριπλούν

Υπόθεση των αλτών του Δημήτρη Βασιλικού ήταν το τριπλούν των ανδρών, με τους Ανδρέα Πανταζή και Νίκο Ανδρικόπουλο να ολοκληρώνουν αμφότεροι με 16,33 μ. και τον πρώτο να επικρατεί με δεύτερη καλύτερη προσπάθεια. Ο Πανταζής ξεκίνησε τον αγώνα του με 16,02 μ., συνέχισε με 16,33 μ., πέτυχε 16,31 μ. στην τρίτη και 16,09 μ. στην τέταρτη, ενώ δεν εκτέλεσε τις δύο τελευταίες προσπάθειες.

Ο 26χρονος, την περασμένη εβδομάδα, προσγειώθηκε στα 16,71 μ. κι έβαλε υποψηφιότητα για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το φετινό του ρεκόρ βελτίωσε ο Ανδρικόπουλος, που δείχνει πως δεν έχει πιάσει το άλμα που μπορεί. Ο αθλητής είχε μόνο μία έγκυρη προσπάθεια. Τρίτος στον σημερινό αγώνα ήταν ο Κύπριος Γρηγόρης Νικολάου με 15,60 μ. και νέο ατομικό ρεκόρ.

Όριο και ρεκόρ η Τζούβελη

Η Ολυμπία Τζούβελη κατάφερε να κάνει αυτό που έδειξε στις προηγούμενες εμφανίσεις και με 1,81 μ. πέτυχε ατομικό ρεκόρ, το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 και αναδείχθηκε νικήτρια του αγώνα.

Η νεαρή άλτρια του Αποστόλη Βλαχάβα ξεκίνησε τον αγώνα της στα 1,65 μ. και πέρασε το 1,70 μ., το 1,74 μ. με τη δεύτερη, άφησε το 1,78 μ., καθώς ένιωθε καλά, για να περάσει με την τρίτη το 1,81 μ. Η νεαρή στη συνέχεια είδε τον πήχη στα 1,84 μ.

«Όλη την εβδομάδα δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτε άλλο από αυτό το άλμα. Όλες οι προσπάθειες στο 1,81 μ. ήταν καλές, το τρίτο ήταν το έγκυρο. Ο στόχος μου είναι να σταθεροποιηθώ σε αυτά τα ύψη», είπε η νεαρή με το τέλος του αγώνα.

Η Μαρία Μαγκούλια έστειλε τη σφαίρα στα 15,94 μ. βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ και κατέλαβε την πρώτη θέση στο αγώνισμα. Η αθλήτρια είχε ακόμη έγκυρες βολές στα 15,55 μ., 15,32 μ., 15,67 μ. και 15,39 μέτρα.

Ο Ανδρέας Γεωργίου ταλαιπωρήθηκε από ιώσεις νωρίτερα στη σεζόν, παρόλα αυτά τερμάτισε τα 3.000 μ. σε 8.28.06 και βελτίωσε το φετινό του ρεκόρ.