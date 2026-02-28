Κάθε χρόνο και καλύτερη παρουσιάζεται η Χριστίνα Παπαδοπούλου στα 5.000μ. βάδην του κλειστού στίβου. Η πρωταθλήτρια του Πανελλήνιου διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε σάλα, διαλύοντας με χρόνο 21.37.79, το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (22.08.70), που είχε πετύχει στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2025, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Τη δεύτερη θέση, με επίδοση επίσης καλύτερη από το προηγούμενο ρεκόρ, κατέλαβε η Πένυ Τσινοπούλου (ΑΓΣ Αγίου Στεφάνου το Οίον) με 22.00.42, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Αναστασία Αντωνοπούλου (ΓΣ Ίκαρος Ν. Ιωνίας) με 23.36.69.

Διπλό πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 και Κ18 για την 17χρονη Χαρά Γέρου (ΑΟ Πρέβεζας Κότινος) με 24.24.22. Μάλιστα, έπιασε για δεύτερη φορά το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20.