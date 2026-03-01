Το πρωινό πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας του Stoiximan Πανελληνίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου, που διεξάγεται στην Παιανία, ξεκίνησε με τον προκριματικό στο μήκος των γυναικών και συνεχίστηκε με ένα πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία Κ18.

Ο Δημήτρης Δοβλέτης του ΑΟ Διονύσου διένυσε τα 200μ. σε 22.17 και βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18, το οποίο κατείχε ο Παναγιώτης Χρυσοσπάθης με 22.34 από τις 13 Ιανουαρίου του 2002. Ο νεαρός αθλητής του Γιάννη Οικονόμου είναι γεννημένος το 2010 κι άφησε πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

Την καλύτερη επίδοση στον προκριματικό των 200μ. πέτυχε ο Σωτήρης Γκαραγκάνης (ΟΑΚΑ Οδυσσέας) με 21.17, επίδοση που επιβεβαιώνει την εξαιρετική του κατάσταση. Ατομικό ρεκόρ πέτυχε ο Πέτρος Κεχιόπουλος (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) με 21.70.

Η Κύπρια Ολίβια Φωτόπουλου ήταν γρηγορότερη όλων στον προκριματικό των 200μ., με 23.38 με τη Δήμητρα Τσουκαλά (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), να επικρατεί στη δεύτερη σειρά με 24.06.

Ένα χαλαρό άλμα στα 7,55μ. έκανε ο Νίκος Σταματονικολός (ΑΟ Μεγάρων) που διανύει καλή σεζόν και είναι σε θέση να διεκδικήσει το πρώτο του άλμα σε κλειστό στίβο πάνω από τα 8,00 μέτρα. Απευθείας στον τελικό θα αγωνιστεί ο Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς), που όπως όλοι όσοι έχουν αγωνιστεί σε τελικούς Ολυμπιακών Αγώνων, δεν μπαίνει στη διαδικασία του προκριματικού.

Πολύ καλό ήταν το ξεκίνημα της Αναστασίας Ντραγκομίροβα στο πένταθλο. Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ έτρεξε σε 8.61 τα ψηλά εμπόδια και βελτίωσε το 8.67, που ήταν το ρεκόρ της. Η αθλήτρια συνέχισε τον αγώνα της με 1,72 μ. στο ύψος και χαμένες στη συνέχεια προσπάθειες στο 1,75 μ., ύψος που ξεπέρασε η Χριστίνα Ευκολίδου και βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ. Τα κορίτσια συνέχισαν στη σφαιροβολία, όπου η Ντραγκομίροβα πέτυχε 14,84 μέτρα. Η Ντραγκομίροβα προηγείται με 1.872 βαθμούς και ακολουθούν οι Ευκολίδου (1.785) και Μπαλούμη (1.769).

Η Ναταλία Μπέση (ΓΣ Πρωτέας Ηγουμενίτσας) σημείωσε την καλύτερη επίδοση στο μήκος με 6,12 μ., η Νικολία Ποιραζίδη (Παμμηλιακός) σημείωσε 6,06 μ. και η Μαρία Στεφανοπούλου (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) στον πρώτο της αγώνα μετά τον τραυματισμό πέτυχε 5,98 μέτρα.

Συντηρητικές κούρσες έγιναν στα 800μ. Ανδρών και Γυναικών, με τα αναμενόμενα φαβορί να προκρίνονται στους απογευματινούς τελικούς. Μια άκυρη εκκίνηση στις γυναίκες στη σειρά της Ιουλιάννας Ρούσσου έγινε αντιληπτή μετά τα πρώτα 100 μ., οι αθλήτριες πήραν ανάσες και έτρεξαν μετά την επόμενη σειρά, ενώ τέσσερις αθλήτριες ακυρώθηκαν στην απόσταση, καθώς σύγκλιναν σε λάθος σημείο. Τον καλύτερο χρόνο πέτυχε η Μαρία Σταυριανού (Παγχιακής) με 2.18.78. Στους Άνδρες, γρηγορότερος όλων ήταν ο Κλαιντί Μπέκερι (ΟΦΗ) με 1.56.53.